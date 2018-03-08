СМИ: сын главаря "Движение талибов Пакистана" уничтожен в Афганистане

ТАСС, 8 марта. Сын главаря террористической организации "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") Муллы Фазлуллы и еще 19 боевиков уничтожены в среду в результате удара американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Афганистане. Об этом в четверг сообщил афганский телеканал Tolo News.

По его данным, операция, в результате которой удалось уничтожить Абдуллу - сына Муллы Фазлуллы, была проведена в провинции Кунар на востоке исламской республики.

По информации пакистанских СМИ, авиаудару подвергся лагерь боевиков, расположенный близ границы с Пакистаном в провинции Кунар. В результате операции также были уничтожены один из полевых командиров пакистанских талибов Гюль Мохаммад, руководивший лагерем, и Устад Ясин, занимавшийся подготовкой смертников.

Как отмечает Tolo News, боевики подтвердили гибель 20 своих сторонников.