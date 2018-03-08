Злоумышленники облили зеленкой участниц Марша женщин в Киеве

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Неизвестные брызнули в лицо из газового балончика и облили зеленкой участников акции за права женщин в украинской столице. Об этом в четверг сами пострадавшие сообщили на странице организаторов Марша женщин в Facebook.

"На "майдане" к нам подошли шесть человек из оппозиции, схватили сзади друга и пшикнули газовым баллоном в глаза", - написала одна из участниц акции Екатерина Литвинова.

Другая участница мероприятия Эльмира Мусаиева разместила свою фотографию, на которой ее лицо облито зеленкой. По словам девушки, это сделали украинские националисты. Как сообщила организатор акции Елена Шевченко украинскому "Общественному ТВ", нападение было совершено сразу после окончания акции, пострадали как минимум пять женщин. Официально случившееся пока никак не прокомментировали в полиции Киева.

На участниц аналогичной акции в центре Ужгорода Закарпатской области в четверг также совершено нападение. Там нескольких девушек облили красной краской. Одну из пострадавших увезла карета скорой помощи. Полиции удалось задержать трех нападавших.

В Международный женский день участницы маршей выступили на Украине в поддержку солидарности женщин и против дискриминации по половому признаку. Они пытались привлечь внимание к теме насилия в семьях, низким зарплатам женщин, а также потребовали ратифицировать в стране Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.