Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Злоумышленники облили зеленкой участниц Марша женщин в Киеве

Международная панорама
8 марта, 17:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, марта. /ТАСС

Полиция Киева пока не прокомментировала случившееся

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Неизвестные брызнули в лицо из газового балончика и облили зеленкой участников акции за права женщин в украинской столице. Об этом в четверг сами пострадавшие сообщили на странице организаторов Марша женщин в Facebook.

"На "майдане" к нам подошли шесть человек из оппозиции, схватили сзади друга и пшикнули газовым баллоном в глаза", - написала одна из участниц акции Екатерина Литвинова.

Другая участница мероприятия Эльмира Мусаиева разместила свою фотографию, на которой ее лицо облито зеленкой. По словам девушки, это сделали украинские националисты. Как сообщила организатор акции Елена Шевченко украинскому "Общественному ТВ", нападение было совершено сразу после окончания акции, пострадали как минимум пять женщин. Официально случившееся пока никак не прокомментировали в полиции Киева.

На участниц аналогичной акции в центре Ужгорода Закарпатской области в четверг также совершено нападение. Там нескольких девушек облили красной краской. Одну из пострадавших увезла карета скорой помощи. Полиции удалось задержать трех нападавших.

В Международный женский день участницы маршей выступили на Украине в поддержку солидарности женщин и против дискриминации по половому признаку. Они пытались привлечь внимание к теме насилия в семьях, низким зарплатам женщин, а также потребовали ратифицировать в стране Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: направлявшееся в Петербург судно на Балтике подало сигнал бедствия
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
4
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама