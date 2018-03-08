Президент Грузии заявил о верности политике мирного урегулирования конфликтов

ТБИЛИСИ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заверил международное сообщество в том, что Грузия верна политике мирного урегулирования конфликтов, ожидая ощутимых результатов от международных дискуссий в Женеве. Об этом сообщила администрация президента Грузии со ссылкой на итоги состоявшегося в четверг в Брюсселе совместного брифинга Маргвелашвили с главой Евросовета Дональдом Туском.

Сообщается, что глава Евросовета "подтвердил твердую поддержку международного сообщества суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".

Женевские переговоры по вопросам безопасности на Южном Кавказе проводятся с октября 2008 года под эгидой ЕС, ООН и ОБСЕ с участием делегаций Грузии, России, абхазской и югоосетинских сторон. Высшие должностные лица Грузии неоднократно заявляли, что "переговоры в Женеве - очень важный формат, в котором Грузия говорит с Россией об урегулировании грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов при посредничестве Евросоюза, ООН и ОБСЕ" и что грузинская сторона "прилагает все усилия для достижения прогресса по основным вопросам повестки дня Женевских переговоров".

Президент Грузии прибыл в Брюссель с трехдневным рабочим визитом 8 марта. В рамках визита Маргвелашвили встретится также президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.