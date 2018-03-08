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Министр юстиции Швеции выступил за сохранение погранконтроля, введенного из-за мигрантов

Международная панорама
8 марта, 18:14 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 8, марта. /ТАСС

Морган Юханссон подчеркнул, что пограничный контроль необходим, чтобы предотвратить проникновение в страну экстремистов

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СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Швеции Морган Юханссон выступает за сохранение пограничного контроля, который был введен в связи с огромным притоком мигрантов в королевство и срок которого истекает в мае. Об этом он заявил в четверг в интервью изданию Europaportalen.

Главным приоритетом для шведского правительства стало сегодня не столько сокращение миграции, сколько борьба с террористической угрозой. Погранконтроль необходим для предотвращения проникновения в страну экстремистов."Есть как отдельные лица, так и целые группы, представляющие угрозу, и нет никаких оснований снижать уровень защиты", - отметил Юханссон.

Он подчеркнул при этом, что его собственная оценка ситуации состоит в том, что необходимость пограничного контроля по-прежнему актуальна. Юханссон намерен обсудить этот вопрос с коллегами из других стран ЕС, где также введен пограничный контроль.

В 2015 году в королевство с населением 9,8 млн человек приехало 163 тыс. беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016 и 2017 годах в страну прибыли 29 и 26 тыс. человек соответственно.

Чтобы ограничить миграционный поток, правительство Швеции в начале января 2016 года ввело пограничный контроль и ужесточило правила приема переселенцев. С 20 июля 2017 года для беженцев в королевстве был введен временный вид на жительство вместо постоянного, а также повышены требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, намеревающиеся перевезти в страну своих родственников.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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