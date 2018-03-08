В Пентагоне утверждают, что Россия хочет сменить миропорядок и разобщить НАТО

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Россия добивается изменения миропорядка, надлома НАТО, а также подрыва лидерства США с целью доминировать над своими соседями и наращивать влияние по всему миру. С такими утверждениями выступил в четверг главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Россия пытается изменить миропорядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США с целью защитить свой режим, отстоять доминирование над своими соседями, а также добиться более значительного влияния по всему миру. Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС", - утверждает военачальник.

С его точки зрения, "Россия продемонстрировала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке". "Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров", - утверждал Скапарротти.

Разногласия НАТО и Турции

"Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, которыми она может воспользоваться с целью подорвать доверие и единство", - считает военачальник. При этом он заверил законодателей, что возглавляемое им же Европейское командование Вооруженных сил США "будет защищать и укреплять отношения" между Анкарой и Вашингтоном.

Скапарротти также утверждал, что Турция сегодня сталкивается с "двумя главными вызовами в сфере безопасности - подрывной работой со стороны России и террористической угрозой", исходящей от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Генерал также заявил, что риски возникновения военного конфликта в Арктике в ближайшей перспективе представляются низкими, однако Россия наращивает в этом регионе свое преимущество. "Ее [РФ] военные базы будут служить для укрепления позиции России с угрозой применения силы", - полагает военачальник.

Влияние в Саудовской Аравии, Египте и Ливии

"Россия активнее оказывает помощь странам Ближнего Востока, углубляет сотрудничество с Ираном и расширяет свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и на Кипре. Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля, стабильности в Ливане, а также на других интересах США в регионе", - отмечает главком НАТО в Европе.

В своем заявлении он также указал на то, что в Армении размещаются пять тысяч российских солдат, при этом Москва поставляет вооружения как Армении, так и Азербайджану, "несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг карабахского конфликта".

Конфликт на Украине

В Донбассе продолжаются активные боевые действия, стороны несут потери, хотя уровень насилия несколько снизился, считает Скапарротти.

"Иногда это выглядит, как замороженный конфликт, но это не так, - сказал он. - Это все еще горячая война".

По словам Скапарротти, обе стороны несут потери каждую неделю. "Мы видели снижение уровня насилия", - добавил генерал, связав это в первую очередь с более ограниченным применением артиллерии. Однако чаще применяются снайперы.

Скапарротти при этом утверждал, что Россия якобы ничего не делает для разрешения конфликта в Донбассе.