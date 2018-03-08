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Премьер Польши заявил о выполнении страной обязательств в сфере миграции

Международная панорама
8 марта, 18:44 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, марта. /ТАСС

Польская сторона приняла людей из Чечни и с Украины, подчеркнул Матеуш Моравецкий

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БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Польская сторона выполнила свои обязательства перед Евросоюзом в сфере миграции, так как приняла на своей территории мигрантов из Чечни и с Украины. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Брюссельском форуме.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества. Польша категорически против размещения в республике беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока.

По словам Моравецкого, "европейская солидарность очень важна". "Если говорить о миграции, о беженцах, то мы считаем, что выполняем свою роль, потому что мы приняли много людей из Чечни, очень много людей с Украины", - сказал он, подчеркнув, что, по мнению Варшавы, гораздо эффективнее оказывать помощь нуждающимся на местах, вместо того чтобы размещать их в Европе.

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Персоны
Моравецкий, Матеуш
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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