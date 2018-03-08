NBC: экс-директор по коммуникациям Белого дома утверждает, что ее почту взломали

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, заявила, что ее электронная почта подверглась взлому. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

По данным ее источников, которые присутствовали на закрытых слушаниях в указанном комитете, Хикс рассказала, что лишилась доступа к двум почтовым аккаунтам. Один из них был личным, другой она использовала как рабочий, когда была членом предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как заявила Хикс законодателям, она считает, что один из упомянутых аккаунтов был взломан неизвестными лицами. При этом она не уточнила, какой именно, отмечает телеканал.

Экс-директор по коммуникациям Белого дома в конце прошлого месяца в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, ведущего расследование в связи с утверждениями о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По сведениям телеканала CNN, Хикс на слушаниях призналась в том, что, находясь на своем бывшем посту, несколько раз лгала ради Трампа, но, по ее словам, это была невинная ложь во спасение.

Хикс считалась одним из наиболее близких помощников Трампа. Во время предвыборной гонки 2016 года в США она являлась сотрудницей пресс-службы политика, а после его победы на выборах исполняла аналогичные обязанности в его команде, отвечающей за передачу власти в стране. Она подала в отставку в конце февраля.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.