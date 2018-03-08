Президент Грузии заявил об ответственном отношении к сложностям безвизового режима с ЕС

ТБИЛИСИ, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Грузии весьма активно и ответственно относится к разрешению сложностей, возникших после задействования безвизового режима со странами Евросоюза. Об этом в четверг заявил в Брюсселе президент Грузии Георгий Маргвелашвили на совместной с главой Евросовета Дональдом Туском пресс-конференции. Информацию об их заявлениях на встрече с журналистами обнародовала администрация президента Грузии.

"Правительство Грузии активно подключено к разрешению всех тех вопросов, которые требуют дальнейшего развития и усиления в соответствии с европейским форматом", - заявил Маргвелашвили. "В частности, в формате безвизового режима правительство Грузии заняло крайне активную и ответственную позицию по всем тем вопросам, которые подняли наши партнеры, и мы готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы это сотрудничество было качественно эффективным, функциональным и длительным", - сказал президент.

В свою очередь Туск приветствовал усилия властей Грузии по решению сложностей, возникших в связи с увеличением числа соискателей убежища в странах Евросоюза после задействования безвизового режима между Грузией и ЕС (28 марта 2017 года - прим. ТАСС). "Мы приветствуем усилия Грузии и их сотрудничество со странами Евросоюза с тем, чтобы обеспечить соответствующее функционирование соглашения о либерализации визового режима", - сказал он.

Безвизовый режим для граждан Грузии в ЕС

Безвизовый режим передвижения граждан Грузии в страны Евросоюза вступил в силу в 28 марта 2017 года. Граждане Грузии, владеющие биометрическими паспортами, могут въезжать в страны шенгенской зоны без виз сроком на 90 дней. Режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны и четырех стран - кандидатов на вступление в шенгенскую зону (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия) и не распространяется на Великобританию и Ирландию.

По данным МИД Грузии, безвизовым режимом воспользовались более 220 тыс. граждан страны.

В последнее время Германия и еще несколько стран Евросоюза выразили тревогу в связи с ростом соискателей убежища из Грузии в странах ЕС. Со стороны отдельных европейских политиков несколько раз прозвучали и такие заявления, как возможность задействования в отношении Грузии механизма приостановления либерализации визового режима, если этот процесс будет продолжаться. В связи с этим высшие должностные лица Грузии заявили, что "на сегодняшний день нет никакой опасности задействования механизма приостановления безвизового режима", в то же время правительство страны разрабатывает пакет законов по ужесточению мер с целью пресечения роста соискателей убежища в странах Евросоюза.