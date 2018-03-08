Эмиссары Сеула сообщат руководству США об итогах своих переговоров в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Делегация Республики Корея проинформирует в четверг руководство администрации США о результатах своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это подтвердил корреспонденту ТАСС ответственный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Прибывшую в Вашингтон из Сеула группу должностных лиц возглавляет начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён. Его сопровождает директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун. Как сообщил упомянутый представитель Белого дома, "во второй половине дня встречаются [помощник президента США по национальной безопасности] генерал-лейтенант [Герберт] Макмастер и посол Чон [Ый Ён]". "После этого делегация Голубого дома проведет брифинг для высокопоставленных должностных лиц правительства США, в том числе первого заместителя госсекретаря [Джона] Салливана", - отметил представитель СНБ.

Он оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент США Дональд Трамп принимать кратковременное участие во встрече Герберта Макмастера и Чон Ый Ёна. Представитель СНБ отказался уточнить, соответствуют ли действительности публикации в печати, в которых говорится, что делегация Южной Кореи передаст американским властям личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как ранее сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи, Сеул пока предал гласности не все заявления по поводу США, которые сделал Ким Чен Ын во время встречи 5 марта в Пхеньяне с делегацией во главе с Чон Ый Ёном. В частности, указывает Kyodo, лидер КНДР якобы выразил готовность в случае развития диалога с США остановить работу ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна. Ким Чен Ын также, по словам источников, просил передать, что готов к самому откровенному диалогу с Вашингтоном. Киодо не уточнило, в каком виде будет передано послание от лидера КНДР - письменном или устном.

Чон Ый Ён и Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.