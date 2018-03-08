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Нетаньяху открыл в ООН выставку про "еврейское присутствие" в Иерусалиме

Международная панорама
8 марта, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Израильский премьер на этой неделе прибыл в США с официальным визитом

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ТАСС, 8 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг открыл в штаб-квартире ООН выставку, посвященную Иерусалиму и его месте в истории еврейского народа. Об этом сообщил постоянный представитель Государства Израиль в ООН Данни Данон в Twitter.

"Для меня было большой честью сопровождать премьер-министра Нетаньяху, когда он открывал нашу специальную выставку в ООН, посвященную 3000-летию истории евреев в Иерусалиме, столице Государства Израиль", - заявил постпред. Ранее во вторник в дипмиссии Израиля подчеркнули, что экспозиция станет ответом тем, кто несогласен с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы еврейского государства. Данни Данон заявил, что "выставка является идеальным ответом тем, кто пытается разорвать связь между еврейским народом и Иерусалимом".

В декабре 2017 года президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, распорядившись начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Это решение вызвало возмущение палестинской стороны и осуждение со стороны многих стран, а также усилило напряженность в регионе. В том же месяце на рассмотрение Совета Безопасности ООН был вынесен проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля, который был заблокирован Соединенными Штатами. Спустя несколько дней аналогичный документ был одобрен Генеральной Ассамблеей.

На этой неделе Биньямин Нетаньяху прибыл в США с официальным визитом, в рамках которого 5 марта провел переговоры с президентом Дональдом Трампом. Американский лидер не исключил, что может принять участие в церемонии открытия посольства в Иерусалиме, которая должна состояться в мае. В ответ на это генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат заявил, что палестинцы будут вынуждены приостановить признание Государства Израиль.

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Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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