Спикер парламента Бразилии намерен баллотироваться на пост президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 марта. /ТАСС/. Председатель нижней палаты парламента Бразилии Родригу Майя объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны в октябре 2018 года. Соответствующее решение политик обнародовал в четверг на общенациональном съезде правой партии Демократас, от которой он был избран в законодательный орган.

"Дамы и господа, да, я принимаю вызов, который состоит в том, чтобы стать кандидатом на пост президента республики. Причем не только от Демократас. Мы будем выстраивать союзнические отношения со многими другими партиями, которые оказывают нам честь своим присутствием, а многие - и своей поддержкой", - сказал Майя в ходе выступления, видеозапись которого была опубликована на информационном интернет-портале UOL.

В случае своей победы спикер пообещал "бороться с организованной преступностью" и "покончить со всем, что есть устаревшего в бразильской политике". Официально он будет считаться кандидатом после того, как его заявка на участие в выборах будет зарегистрирована Высшим избирательным судом. Это должно произойти в августе.

Опрос общественного мнения, проведенный недавно по заказу Национальной конфедерации транспорта, показал, что сейчас за Майю готовы отдать свои голоса не более 0,6-0,8% избирателей. Однако политик считает, что он сможет как минимум выйти во второй тур. "Моя кандидатура сможет "взлететь", запомните мои слова", - заверил он. В ближайшие месяцы Майя намерен отправиться в поездку по стране с целью предвыборной агитации.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Согласно опросам общественного мнения, среди вероятных претендентов на высший государственный пост сейчас лидируют бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левую Партию трудящихся, и ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Однако экс-президент, скорее всего, не сможет зарегистрировать свою кандидатуру, так как суд признал его виновным в коррупции.