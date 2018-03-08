Второй судебный процесс по делу экс-помощника Трампа Манафорта начнется 10 июля

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Судебный процесс в Александрии (штат Вирджиния) по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, начнется 10 июля. Об этом свидетельствуют документы, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в электронной базе данных федерального суда Александрии.

Судья Томас Эллис принял такое решение по итогам прошедших в четверг очередных предварительных слушаний, на которых рассматривался статус дела, и представители прокуратуры зачитали обновленный список обвинений, предъявленных Манафорту. Ожидается, что процесс продлится от восьми до десяти дней.

Ранее судья в Вашингтоне Эми Джексон приняла решение начать судебный процесс 17 сентября. Дело Манафорта рассматривают суды в американской столице и в штате Вирджиния.

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Экс-руководитель предвыборного штаба, который первый раз предстал перед судом в Вирджинии, не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, среди которых налоговые и банковские махинации. Он просит рассмотрения своего дела судом присяжных. В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий приписываемое Москве вмешательство в американские выборы 2016 года, представил обвинения в этот суд.

В конце февраля Манафорт, проживающий в Вирджинии, также не признал себя виновным в федеральном суде округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон. На прошлой неделе в столичном суде помощники Мюллера заявили, что адвокаты Манафорта не хотят объединять эти два дела.

По сути, предъявленные Манафорту пункты обвинения на обоих процессах во многом дублируют друг друга. Так, следствие считает его виновным в сокрытии информации о счетах в иностранных банках и о работе на украинских должностных лиц.

В Вирджинии Манафорта среди прочего обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также в мошенничестве, которое напрямую не связано с его работой на Украине. Ему грозит около 270 лет тюремного заключения, однако обвинение просит лишь четыре-пять лет.

В Вашингтоне Манафорта обвиняют в сговоре с целью отмывания более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов иностранных государств и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Расследование спецпрокурора

С мая 2017 года Роберт Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. Первые обвинения, которые он предъявил 30 октября 2017 года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу, не касались выборов.

Манафорту инкриминируются сговор с целью отмывания денег, несоблюдение закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Позже Мюллер предъявил им новые обвинения, касающиеся мошенничества в банковской и налоговой сферах.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.