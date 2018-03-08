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ООН: более 100 человек погибли в результате боевых действий в Восточной Гуте за 48 часов

Международная панорама
8 марта, 22:41 UTC+3 ООН ООН 8, марта. /ТАСС

По данным гуманитарной организации "Врачи без границ", с 18 февраля по 3 марта в результате авиаударов, обстрелов и наземных столкновений погибли 1005 человек и 4829 получили ранения

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ООН, 8 марта. /ТАСС/. Столкновения, авиаудары и обстрелы в пригороде Дамаска Восточной Гуте за последние 48 часов привели к смерти более 100 человек. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, бои в Восточной Гуте и минометные обстрелы Дамаска не стихают, ставя под угрозу безопасность гражданского населения и препятствуя оказанию гуманитарной помощи сотням тысяч нуждающихся людей.

"Продолжающиеся боевые действия в Восточной Гуте, по поступающим сообщениям, за последние 48 часов привели к смерти более 100 человек. С 24 февраля, когда Совет Безопасности принял резолюцию 2401 с требованием прекратить столкновения, как сообщается, были убиты сотни людей и тысячи получили ранения в результате боевых действий, авиаударов и обстрелов с земли", - сказал Дюжаррик.

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Он подтвердил, что ООН, Сирийское арабское общество Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста в четверг не смогли возобновить операцию по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Дума в Восточной Гуте, прерванную в понедельник из-за авиаударов и обстрелов. По его словам, всемирная организация "готова оказать помощь всем нуждающимся в Думе, других частях Восточной Гуты и остальных труднодоступных и блокированных районах", как только позволит ситуация с безопасностью. Он призвал все стороны конфликта в Сирии "немедленно обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ" для прохождения автоколонн с гуманитарными грузами.

Ранее в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что международные гуманитарные организации приняли решение перенести доставку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту на более поздние сроки в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Гуманитарная организация "Врачи без границ" в среду привела собственные данные о жертвах противостояния в Восточной Гуте. По ее информации, с 18 февраля по 3 марта в результате авиаударов, обстрелов и наземных столкновений погибли 1005 человек и 4829 получили ранения. Эта статистика основана на данных от больниц, работающих при поддержке "Врачей без границ", говорится в пресс-релизе организации.

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