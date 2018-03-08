СМИ: Джон Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Влиятельный республиканец и один из ярых сторонников введения антироссийских санкций Джон Маккейн, как ожидается, покинет пост сенатора США, который он занимает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет. Такую информацию со ссылкой на источники в четверг опубликовал портал True Pundit.

"На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает [работу в Сенате]", - утверждает один из собеседников ресурса в Конгрессе. Демократическая партия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны - штата, который сейчас в верхней палате представляет Маккейн.

На данный момент 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с начала года практически не принимает участия в работе палаты. В его пресс-службе пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эту информацию, комитет также не дает комментариев.