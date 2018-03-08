Президент норвежского парламента подал в отставку из-за перерасхода бюджета

ОСЛО, 8 марта. /ТАСС/. Президент Стортинга (национального собрания Норвегии) Улемик Томмессен в четверг подал в отставку из-за громкого скандала, вызванного перерасходом средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента. Томмессен публично объявил о своем решении после того, как большинство представленных в Стортинге партий заявили об утрате к нему доверия.

Президент Стортинга формально является вторым лицом в Норвегии после короля. Политик из правящей консервативной партии "Хёйре" занимал этот пост с 2013 года и лично отвечал за проект реконструкции, хотя мог бы передать его в ведение государственного директората по гражданскому строительству. Как указывает газета Aftenposten, первоначально ремонт парламента планировалось осуществить за 70 млн крон ($9 млн по текущему курсу), однако впоследствии был согласован и одобрен намного более масштабный проект реконструкции с бюджетом в 1,1 млрд крон ($140 млн), воплощение которого в жизнь началось летом 2014 года. С тех пор из государственной казны несколько раз выделялись дополнительные ассигнования и к настоящему моменту ценник вырос до 2,3 млрд (без малого $300 млн ).

Скандал вокруг перерасхода средств на строительные работы стал разгораться еще в 2015 году, но давление на Томмессена особенно усилилось в прошлом месяце, после того, как было объявлено, что в ранее согласованный бюджет уложиться уже нельзя. Президенту Стортинга пришлось публично объяснять депутатам, почему из-за ненадлежащего качества планирования и осуществления проекта вновь пострадают интересы норвежских налогоплательщиков. Томмессен обвинял в возникших проблемах привлеченную консалтинговую компанию, в которой эти обвинения отрицают, и до последнего не собирался уходить в отставку. Его судьбу определило решение Христианской народной партии выступить единым фронтом с парламентской оппозицией, также объявив об утрате доверия к президенту Стортинга.

Вопрос о доверии не стали ставить на голосование, так как поддерживавшее Томмессена правительство меньшинства не смогло бы получить перевеса в голосах без поддержки христианских демократов. Выборы нового президента Стортинга планируется провести в ближайшие недели.