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Fox: эмиссары Сеула намерены заявить о предложении лидера КНДР встретиться с Трампом

Международная панорама
9 марта, 2:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, марта. /ТАСС

​По данным телеканала, будет также объявлено о предстоящей встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Делегация Республики Корея проинформирует в четверг Вашингтон о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал FoxNews со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов.

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По данным телеканала, будет также объявлено о предстоящей встрече президента РК и лидера КНДР. При этом Южная Корея и США не изменили планов проведения совместных военных учений.

Прибывшую в Вашингтон из Сеула группу должностных лиц возглавляет начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён. Его сопровождает директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун.

Как ранее сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи, Сеул пока предал гласности не все заявления по поводу США, которые сделал Ким Чен Ын во время встречи 5 марта в Пхеньяне с делегацией во главе с Чон Ый Ёном. В частности, указывает Kyodo, лидер КНДР якобы выразил готовность в случае развития диалога с США остановить работу ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна. Ким Чен Ын также, по словам источников, просил передать, что готов к самому откровенному диалогу с Вашингтоном. Kyodo не уточнило, в каком виде будет передано послание от лидера КНДР - письменном или устном.

Чон Ый Ён и Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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