Эмиссар Южной Кореи: Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном до мая

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом проинформировал в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома.

"Он [Ким Чен Ын] выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг [проведенный ему южнокорейской делегацией] и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая", - заявил он.

"Республика Корея, а также Соединенные Штаты рассчитывают на множество партнеров по всему миру, и остаются полностью привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил представитель Республики Корея. Он возглавляет делегацию Южной Кореи, которая прибыла в четверг в Вашингтон для проведения встреч с американской администрацией по итогам консультаций с представителями Северной Кореи.

Эмиссар добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приверженности своей страны к денуклеаризации Корейского полуострова. "Я сказал президенту [США Дональду] Трампу, что на встрече северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он привержен денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отметил он. - Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от [проведения] любых дальнейших ядерных и ракетных испытаний".

По словам эмиссара Республики Корея, лидер КНДР "понимает, что рутинные совместные военные учения между Республикой Корея и Соединенными Штатами должны продолжаться". Он также поблагодарил Трампа за его усилия в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

Чон Ый Ён добавил, что США, Республика Корея и их партнеры продолжат оказывать давление на КНДР, пока заявления Пхеньяна о готовности к урегулированию не будут подкреплены реальными действиями.

"Республика Корея, Соединенные Штаты и наши партнеры решительно настроены на то, чтобы не повторять ошибок прошлого и давление продолжится, пока слова Северной Кореи не будут соответствовать реальным действиям", - сказал он.

Чон Ый Ён в очередной раз подчеркнул, что "Республика Корея, Соединенные Штаты, Япония и многие наши партнеры по всему миру остаются твердо и решительно привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Вместе с президентом Трампом мы настроены оптимистично насчет продолжения дипломатического процесса с целью проверить возможность мирного решения", - добавил он.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.