СБ ООН продлил на год миссию в Афганистане

ООН, 9 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в четверг продлил на год - до 17 марта 2019 года - миссию всемирной организации в Афганистане, выразив обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране и большим числом жертв среди мирных жителей. Соответствующая резолюция была принята единогласно на заседании, проходившем под председательством министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг.

В документе подчеркивается, что продление мандата Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) "призвано способствовать тому, чтобы Афганистан в полном объеме" взял на себя ответственность за ситуацию в сфере безопасности и государственное управление страной. При этом СБ ООН призвал "всех региональных и международных партнеров Афганистана продолжать усилия в поддержку мира и примирения" в стране.

В резолюции отмечается угроза со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая "Сеть Хаккани", а также террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и формирований, связанных с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" . Совбез призвал правительство Афганистана противостоять угрозе со стороны этих незаконных формирований "при поддержке со стороны международного сообщества". При этом члены СБ ООН подчеркнули важность "всеобъемлющего подхода" к устранению проблем, стоящих перед Афганистаном, предупредив, что "сугубо военное решение" не позволит обеспечить безопасность в стране.

Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддержала проект резолюции, "принимая во внимание важность ооновского присутствия в стране". По его словам, МООНСА "много делает для страны, но она по определению неспособна стать панацеей от всех афганских проблем". Как сообщил дипломат, при согласовании текста документа "был проигнорирован ряд ключевых озабоченностей российской делегации", касающихся, в частности, укрепления в Афганистане позиций ИГ. "Попытки минимизировать масштабы проблемы могут обернуться, как показывает опыт, катастрофическими последствиями", - предупредил постпред РФ.

Он подчеркнул, что длительное присутствие иностранных контингентов в Афганистане "не приводит к улучшению военно-политической обстановки", а "залогом стабилизации" в стране "являются переговорные усилия, которые проложили бы путь к скорейшему запуску национального примирения под руководством самих афганцев".

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена в марте 2002 года - спустя несколько месяцев после начала в стране военной кампании США и их союзников, сформировавших так называемые Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF). С 1 января 2015 года в Афганистане действует миссия НАТО "Решительная поддержка", главной задачей которой является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих.