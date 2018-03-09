ОАЭ намерены закупить в США авиационные ракеты на $270,4 млн

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Пентагон направил в четверг в Конгресс США уведомление о намерении продать Объединенным Арабским Эмиратам авиационные ракеты на сумму $270,4 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Абу-Даби такого рода вооружений.

ОАЭ запросили 340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке, - отмечается в заявлении. - Это позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам".

По словам Пентагона, продажа этих ракет "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.