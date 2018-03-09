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СМИ: премьер Ирака распорядился включить шиитское ополчение в состав силовых структур

Международная панорама
9 марта, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Бойцы ополчения получат привилегии военнослужащих страны

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ТАСС, 9 марта. Военизированные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (народное ополчение, костяк которого составляют шиитские отряды) официально вошли в состав силовых структур Ирака. Соответствующий указ, как сообщила в пятницу общеарабская газета Al Hayat, издал премьер-министр Хейдар аль-Абади.

Согласно распоряжению, бойцы ополчения, принимавшие участие в кампании против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) наравне с армией и полицией, отныне имеют привилегии военнослужащих. В частности, это касается заработной платы и возможности получить специализированное образование в военных колледжах страны.

Иракский премьер объявил о победе над группировкой ИГ, оккупировавшей с 2014 года треть территории на севере и западе страны, в декабре 2017 года. Народное ополчение, сформированное по призыву духовного наставника иракских мусульман-шиитов (самой крупной общины страны) аятоллы Али ас-Систани, выступило в авангарде антитеррористической кампании. Как утверждают западные СМИ, отряды "Аль-Хашд аш-Шааби", в состав которых входят порядка 60 тыс. человек, поддерживаются Ираном. Аль-Абади эти заявления отвергает как необоснованные.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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