Суд арестовал на два месяца главу Центра освобождения пленных

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного накануне на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу председательствующий судья.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения, арестовав Рубана на 60 суток без возможности внесения залога. Адвокаты Рубана просили домашний арест.

Владимир Рубан был задержан СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия. 9 марта ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Сам руководитель Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии.