Социал-демократическая партия ФРГ предложила своих кандидатов на посты министров

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в пятницу назвала своих кандидатов на посты министров в новом кабинете Ангелы Меркель. СДПГ в нем, согласно коалиционному соглашению с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получила шесть портфелей. Главная интрига последнего времени заключалась в том, кого социал-демократы выдвинут на должность главы МИД.

Действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, который возглавил внешнеполитическое ведомство в январе 2017 года, зарекомендовал себя на этом посту с лучшей стороны и оставался на протяжении последнего года одним из самых популярных немецких политиков. Тем не менее индивидуалист Габриэль, не страшившийся открыто высказывать свое мнение по целому ряду спорных вопросов, которое не всегда соответствовало как линии партии, так и правительства Меркель, изрядно испортил отношения с руководством СДПГ, прежде всего с будущим председателем Андреа Налес. В этой связи местные наблюдатели изначально считали маловероятным, что он сохранит за собой пост.

51-летний Хайко Маас считался одним из фаворитов среди социал-демократов на должность главы МИД.

Другой тип человека, нежели Габриэль

Маас, по образованию юрист, - человек совершенно иного склада, нежели Габриэль - он сдержаннее в высказываниях, в его действиях больше дисциплины. Еженедельная газета Zeit назвала его "анти-альфа-политиком". Однако недооценивать Мааса "акулам" внешней политики не стоит. Его умению защищать собственную позицию можно позавидовать.

В 2015 году он принял чуть ли не единоличное решение отправить в отставку тогдашнего генпрокурора Харальда Ранге в связи с утратой доверия на фоне скандала по делу журналистов электронного издания netzpolitik.org, подозреваемых в разглашении гостайны. Главный следователь Германии обвинил тогда министра в оказании политического давления в расследовании. Ранге утверждал, что получил из Берлина указание остановить инициированную им независимую проверку и отклонить заявление на репортеров, поданное Ведомством по охране конституции Германии (контрразведка), поскольку в публикациях онлайн-издания фигурировали выдержки из секретных документов о методах ведения слежки спецслужбами ФРГ. Позже Меркель поддержала решение своего министра.

Маас получал многочисленные угрозы, вплоть до убийства, однажды ему подбросили в почтовый ящик 9-миллиметровый патрон. Он также подвергался многочисленным нападкам со стороны сторонников антиисламского движения ПЕГИДА, Национал-демократической партии Германии за жесткие заявления в их адрес.

В нынешнем кабинете Меркель он не боялся вступить в конфликт даже с таким старожилом германской политики, как Вольфганг Шойбле.

Чего ждать от Мааса на посту главы МИД?

Можно констатировать, что МИД будет руководитель не знаток внешней политики, но прежде всего человек, имеющий опыт работы в правительстве. На сегодняшний день в СДПГ попросту нет человека, который бы обладал необходимым авторитетом для управления ведомством. Габриэль рассорился с однопартийцами, Олаф Шольц станет вице-канцлером и возглавит другое важное ведомство - минфин, Налес готовится выводить СДПГ из кризиса на посту председателя партии, другие возможные кандидаты, как, например, "универсальное оружие" социал-демократов Катарина Барлей, получили другие министерские портфели.

Маас по долгу службы не так часто в своих заявлениях касался отношений ФРГ с другими странами, в том числе с Россией, и ограничивался разве что критикой турецких властей в части соблюдения прав человека и администрации США после прихода к власти Дональда Трампа. "Никто так не способствовал распространению антиамериканизма, как президент США [Трамп]", - заметил, в частности, в августе прошлого года кандидат на пост главы МИД.

Как известно, уроженец города Зарлуи (федеральная земля Саар) активно занимается триатлоном (вид спорта, включающий три вида, - плавание, велогонка и бег - прим. ТАСС). В этой связи Налес, представляя Мааса в качестве кандидата на новую должность, заметила, что "выносливость ему совершенно точно потребуется, ведь серьезные конфликты не всегда получается быстро урегулировать".

"Я думаю, что Хайко Маас будет очень хорошим министром иностранных дел, - отметила Налес. - Будучи министром юстиции, он всегда проявлял дипломатическое искусство, а также стойкость". По ее словам, два этих качества необходимы, чтобы представлять Германию на международной арене в сложные времена. Выстраивание отношений с Россией, США, Китаем, будущий курс в ЕС - министра ждет насыщенная работа, в которой выносливость триатлета ему действительно очень пригодится.

В том, что касается российской политики, Маас, по всей видимости, продолжит линию своих предшественников и будет ратовать за нормализацию отношений с РФ, но в рамках коалиционного соглашения, где есть, например, такие строки: "Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и стойкости". В любом случае сюрпризов от него, пожалуй, ожидать не стоит.

Жизненный путь

Маас родился в католической семье кадрового военнослужащего и портнихи. Религия играла важную роль в детские годы будущего министра, он прислуживал в церкви во время богослужений и активно участвовал в жизни католической молодежной организации. В 1987 году Маас закончил государственную реальную гимназию в Фёльклингене и после прохождения военной службы на протяжении года работал на заводе Ford в Зарлуи. В 1989 году поступил в Саарский университет, где изучал право.

В СДПГ Маас вступил еще в студенческие годы, был председателем молодежной организации социал-демократов Саара. В 1994 году стал депутатом парламента земли, прошел путь от статс-секретаря в земельном министерстве по делам экологии до главы фракции СДПГ в ландтаге Саара и кандидата в земельные премьеры. Однако в борьбе за пост премьер-министра Саара он проиграл нынешнему генсеку ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Позднее стал земельным министром экономики, труда, по делам транспорта и энергетики, одновременно став также заместителем Крамп-Карренбауэр. Входит в правление СДПГ с 2001 года. В 2013 году СДПГ выдвинула его кандидатуру на пост федерального министра юстиции.

В 2017 году был избран депутатом Бундестага, пройдя туда по партийным спискам. В своем избирательном округе он проиграл нынешнему главе Ведомства федерального канцлера Петеру Альтмайеру (ХДС).

С 2016 года встречается с актрисой Наталией Вёрнер.

Вячеслав Филиппов

