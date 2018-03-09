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В Литве суд отклонил апелляцию россиянина и литовца на приговор за шпионаж

Международная панорама
9 марта, 16:11 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 9, марта. /ТАСС

Таким образом, приговор получил законную силу, однако он может быть обжалован в Верховном суде

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ВИЛЬНЮС, 9 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобы гражданина РФ Сергея Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пушина на приговор за якобы шпионаж в пользу Российской Федерации.

"Оснований для смягчения или отмены приговора не установлено", - отметила судебная инстанция. Тем самым приговор получил законную силу, однако он может быть обжалован в Верховном суде.

Моисеенко и Пушин находятся под стражей с момента начала следствия в 2014 году. Закрытые слушания по их апелляции завершились в конце января. Судом был опрошен специалист, выполнявший экспертизы, востребованы и рассмотрены необходимые документы. На слушаниях присутствовал только Моисеенко. Пушин от такой возможности отказался.

Шяуляйский окружной суд, огласивший приговор Моисеенко и Пушину в феврале прошлого года, слушал дело также на закрытых заседаниях. Он приговорил Моисеенко и Пушина, якобы осуществлявших сбор разведывательной информации и ее передачу российской стороне, к 10,5 и 5 годам заключения соответственно. Те с приговором не согласились и обжаловали его.

Предварительное следствие по делу было начато в 2014 году на основе информации, собранной литовскими спецслужбами, согласно которой ранее служивший в ВВС Литвы капитан Пушин был за два года до этого завербован российской разведкой. Сбором и передачей сведений военного характера "для служебного пользования" он якобы занимался со своим давним знакомым Моисеенко, военным медиком, переехавшим в Литву в 1978 году. По военно-медицинской части Моисеенко работал и в городе Шяуляй.

Обвинение утверждало, что подсудимые передали российской стороне данные о деятельности ВВС Литвы и контингентов миссии воздушной полиции НАТО, осуществляемой с авиабазы Зокняй под городом Шяуляй, военных учениях, местах дислокации подразделений, военной операции в Афганистане, в которой в том числе участвовала Литва, беспилотных воздушных судах.

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