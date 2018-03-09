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Генсек НАТО пригласил президента Грузии на предстоящий летом саммит альянса

Международная панорама
9 марта, 16:49 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 9, марта. /ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба Георгия Маргвелашвили по итогам прошедшей 9 марта в Брюсселе встречи с Йенсом Столтенбергом

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ТБИЛИСИ, 9 марта. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили принять участие в предстоящем 11-12 июля текущего года в Брюсселе саммите альянса. Об этом по итогам прошедшей в пятницу в Брюсселе встречи Маргвелашвили и Столтенберга сообщает пресс-служба президента Грузии.

"Генсек НАТО пригласил Георгия Маргвелашвили принять участие в саммите НАТО 2018 года", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на встрече в Брюсселе президент Грузии и генсек НАТО "обсудили вопросы, касающиеся подготовки к предстоящему саммиту и решения, которые планируется приняты на этом заседании в отношении Грузии".

По данным ведомства, на встрече стороны рассмотрели "политические и практические аспекты сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности в черноморском регионе. Генсек НАТО вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".

Столтенберг поблагодарил Грузию за значимый вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности. В свою очередь Маргвелашвили заверил генсека, что Грузия продолжит вносить свой вклад в укрепление общей евроатлантической безопасности, сообщила администрация президента.

Президент Грузии находится в Брюсселе с трехдневным рабочим визитом (с 8 по 10 марта). В рамках визита Маргвелашвили уже провел встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика Маргвелашвили, Георгий
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