Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБУ назвала лидеров ДНР сообщниками Рубана, обвинив их в подготовке терактов на Украине

Международная панорама
9 марта, 16:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, марта. /ТАСС

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, жертвами предполагаемых атак могли стать "тысячи мирных граждан, а также отдельные политики"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан

Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан

© REUTERS/Serhii Nuzhnenko

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил о причастности главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева к подготовке террористических актов на Украине. Об этом он сообщил в пятницу на брифинге, информируя о деле руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в подготовке терактов.

"Рубан и лидеры ДНР Захарченко и Тимофеев собирались устроить теракты в Киев", - сообщил он и продемонстрировал видео, на котором якобы представители ДНР и Рубан разговаривают об оружии и боеприпасах, которые он намерен доставить в Киев с неподконтрольной Киеву территории.

Смотрите также

Суд арестовал на два месяца главу Центра освобождения пленных

Порошенко поручил СБУ расследовать дело Рубана в кратчайшие сроки

Задержанный СБУ глава Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения

СМИ: задержанный СБУ глава Центра освобождения пленных готовил покушение на Порошенко

"Нам удалось предотвратить масштабные теракты на Украине. Жертвами могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и депутаты", - сказал глава СБУ.

Он сообщил, что у следствия "доказательства веские и достаточные" по причастности Рубана к перевозке оружия и подготовке терактов. "Работа по документированию "группы Рубана" заняла не один месяц. Обнародованные сегодня данные - лишь небольшая часть того, чем располагает следствие", - добавил Грицак. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ расследовать дело в кратчайшие сроки, взяв его под личный контроль.

Владимир Рубан был задержан СБУ 8 марта на КПП "Майорск" при попытке ввезти с неподконтрольной Киеву территории Донбасса арсенал оружия. Позднее ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Сам руководитель Центра освобождения пленных отверг выдвинутые обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Дело главы украинского Центра освобождения пленных
Персоны
Захарченко, Александр Владимирович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама