Пенс уверен, что политика США по изолированию КНДР работает

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов по изолированию КНДР работает, что подтверждается решением Пхеньяна обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении вице-президента США Майкла Пенса.

"Желание Северной Кореи встретиться с целью обсудить вопрос денуклеаризации [Корейского полуострова] - с учетом приостановки всех ракетных и ядерных испытаний - свидетельствует о том, что стратегия президента [США Дональда] Трампа по изолированию режима Кима [Чен Ына] работает", - отмечается в документе.

Пенс подчеркнул, что власти КНДР решили сесть за стол переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты не идут им на уступки. "В тесной координации с нашими союзниками мы последовательно усиливаем давление на режим Кима [Чен Ына]", - рассказал вице-президент.

"Наша решимость непоколебима, и наша политика остается прежней: все санкции остаются в силе, и кампания по оказанию максимального давления будет продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные, необратимые и проверяемые шаги по прекращению своей ядерной программы", - заключил он.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".