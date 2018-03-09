СМИ: террорист Абдеслам предстал перед французскими судебными следователями

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Главный обвиняемый в осуществлении терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал в пятницу утром перед французскими судебными следователями. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

При этом, по их данным, Абдеслам, находящийся в тюрьме Флери-Мерожи в окрестностях Парижа, отказался отвечать на большинство адресованных ему вопросов.

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале Bataclan, где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Абдеслам был одним из семи террористов, однако либо его пояс смертника не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.

В начале февраля Абдеслама доставили в Брюссель, где над ним в течение нескольких дней проходил суд за участие в перестрелке с полицией во время задержания в 2016 году. Прокуратура Бельгии потребовала для парижского террориста 20 лет лишения свободы.