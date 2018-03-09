Американские СМИ указывают на выгоды от встречи лидеров США и КНДР и возможные проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном сулит существенные выгоды для США, но в то же время чревата серьезными рисками. Такую оценку дала в пятницу телекомпания NBC, комментируя устное послание, которое Ким Чен Ын передал Трампу через помощника по национальной безопасности президента Республики Корея Чон Ый Ёна.

Возможные выгоды от такой встречи совершенно очевидны, отметила телекомпания, поскольку открылась бы возможность урегулировать ситуацию на Корейском полуострове и устранить угрозу ядерного конфликта. Однако у многих экспертов вызывает тревогу неподготовленность администрации США к переговорам по ядерной проблеме, которые, по оценке NBC, "могут оказаться самыми сложными с момента окончания холодной войны". При этом телекомпания указывает на то, что американское разведсообщество "давно недооценивало" лидера КНДР, Трамп без тщательной оценки согласился на переговоры с Ким Чен Ыном, а в администрации нет достаточного числа опытных дипломатов для того, чтобы провести тщательную подготовительную работу к таким консультациям.

Необычным стал и характер приглашения на переговоры, отметила NBC. Оно было передано устно южнокорейскими дипломатами. У аналитиков из разведсообщества не имелось возможности тщательно оценить содержание послания. Телекомпания обратила также внимание на то, что представитель Республики Корея проинформировал о приглашении на встрече с журналистами перед Белым домом, а не в резиденции президента США, что придало бы этому объявлению более официальный характер.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына "стала бы первой в условиях, когда президент США садится за стол переговоров с лидером сильно милитаризованной страны, находящейся в условиях дипломатической изоляции", отметила в пятницу газета Wall Street Journal. Эти консультации, по словам американских официальных лиц, могут состояться в ближайшие месяцы в месте, которое еще предстоит определить, и станут, согласно оценке издания, "потенциальным поворотным пунктом в продолжающейся уже шесть десятилетий конфронтации на Корейском полуострове". В то же время, подчеркивает Wall Street Journal, в связи с этим "резко выросли ставки в дипломатической игре в одном из самых неспокойных регионов мира".

"В данный момент мы даже не думаем о переговорах", - приводит газета слова представителя США высокого ранга, подчеркнувшего, что цель администрации Трампа состоит в полной денуклеаризации КНДР под жестким контролем.

Итоги переговоров в Пхеньяне

Помощник президента Республики Корея по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции главы южнокорейского государства указал, что во время поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.