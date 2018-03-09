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В Госдепе заявили, что отказ от прежней политики Обамы по отношению к КНДР дал результат

Международная панорама
9 марта, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Переход от стратегического терпения к новой политике оказания максимального давления приносит эффект, отметил первый замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Переход от проводимой при прежней администрации США экс-президента Барака Обамы политики "стратегического терпения" к "кампании максимального давления" на КНДР принес результат. Уверенность в этом в пятницу выразил первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер.

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В четверг вечером начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приверженности к денуклеаризации. Республика приостановит ракетные и ядерные испытания, кроме того, в течение ближайших месяцев может состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"Переход от стратегического терпения к новой политике оказания максимального давления приносит эффект", - сказал он. Тесслер при этом подчеркнул, что применение ограничительных мер по отношению к Пхеньяну продолжится, "пока Северная Корея не подкрепит свои слова делами".

"Но я думаю, что вчерашнее объявление стало знаком того, что это [кампания давления] начинает работать", - продолжил Тесслер, заметив, что американские дипломаты проделали для этого большую работу, создавая коалицию единомышленников и взаимодействуя с Китаем.

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Персоны
Ким Чен Ын Обама, Барак Трамп, Дональд
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США КНДР Китай Республика Корея
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