Минфин США сфокусирован на оказании давления на Россию

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, составленный ранее "кремлевский список" будет использован при разработке очередных адресных санкций. Об этом в пятницу, выступая в Атлантическом совете, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", - сказала она, назвав в числе причин якобы предпринимаемые Москвой "усилия по дестабилизации" Украины, воссоединение Крыма с РФ, "повсеместную коррупцию" и приписываемое Москве вмешательство в американские выборы. "По состоянию на сегодняшний день, эта администрация применила санкции против 100 лиц и организаций в рамках наших полномочий, касающихся Украины и России", - добавила Манделкер, имея ввиду исполнительные указы, которые дают минфину право вводить рестрикции в контексте украинского кризиса.

По ее словам, это является лишь дополнением к общим усилиям минфина, которые предпринимаются по отношению к России. Среди прочего она назвала закон имени Сергея Магнитского, его глобальную версию, а также ограничения, вводимые за якобы имеющее место сотрудничество россиян с властями КНДР. В частности, санкции коснулись Независимой нефтегазовой компании, которая, по утверждению Манделкер, "подписала контракт на поставки нефти Северной Корее".

Замминистра напомнила, что в конце января минфин США представил Конгрессу перечень "политических фигур высокого ранга и олигархов". Он содержал в себе крайне тщательный анализ, "который используется при подготовке будущих адресных санкций", заявила она. Были расширены и меры, которые Вашингтон намерен применять в отношении российских энергетических проектов.

В своем выступлении Манделкер при этом указала, что американские санкции - это не сама по себе внешняя политика США, а лишь один из ее инструментов.