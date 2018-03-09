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Минфин США сфокусирован на оказании давления на Россию

Международная панорама
9 марта, 20:48 дата обновления: 9 марта, 21:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

"Кремлевский список" будет использован при разработке очередных санкций, подчеркнули в американском ведомстве

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, составленный ранее "кремлевский список" будет использован при разработке очередных адресных санкций. Об этом в пятницу, выступая в Атлантическом совете, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

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"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", - сказала она, назвав в числе причин якобы предпринимаемые Москвой "усилия по дестабилизации" Украины, воссоединение Крыма с РФ, "повсеместную коррупцию" и приписываемое Москве вмешательство в американские выборы. "По состоянию на сегодняшний день, эта администрация применила санкции против 100 лиц и организаций в рамках наших полномочий, касающихся Украины и России", - добавила Манделкер, имея ввиду исполнительные указы, которые дают минфину право вводить рестрикции в контексте украинского кризиса.

По ее словам, это является лишь дополнением к общим усилиям минфина, которые предпринимаются по отношению к России. Среди прочего она назвала закон имени Сергея Магнитского, его глобальную версию, а также ограничения, вводимые за якобы имеющее место сотрудничество россиян с властями КНДР. В частности, санкции коснулись Независимой нефтегазовой компании, которая, по утверждению Манделкер, "подписала контракт на поставки нефти Северной Корее".

Замминистра напомнила, что в конце января минфин США представил Конгрессу перечень "политических фигур высокого ранга и олигархов". Он содержал в себе крайне тщательный анализ, "который используется при подготовке будущих адресных санкций", заявила она. Были расширены и меры, которые Вашингтон намерен применять в отношении российских энергетических проектов.

В своем выступлении Манделкер при этом указала, что американские санкции - это не сама по себе внешняя политика США, а лишь один из ее инструментов.

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Акт Магнитского Кризис на Украине "Кремлевский список" США Санкции в отношении России Ситуация на Корейском полуострове Разногласия РФ и США в киберпространстве
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