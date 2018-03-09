Макрон в разговоре с Трампом приветствовал готовность США к диалогу с КНДР

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приветствовал готовность США к диалогу с КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

В заявлении отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы международной торговли, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. "Эмманюэль Макрон приветствовал объявление, сделанное вчера в Белом доме", - отмечается в коммюнике. По словам Макрона, "международное сообщество должно поддерживать свое единство в целях требовательного диалога с Северной Кореей, который должен привести к денуклеаризации Корейского полуострова".

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.