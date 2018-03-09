Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в пятницу сохранять давление и санкции в отношении КНДР, пока ее власти не примут конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам телефонного разговора глав государств.

"Оба лидера приветствовали перспективу диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей и взяли на себя обязательства сохранять давление и санкции [в отношении Пхеньяна], пока Северная Корея не предпримет конкретных шагов к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации", - говорится в документе.

"Президент Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может выбрать более яркий путь для будущего Северной Кореи", - сообщили в Белом доме.

Как проинформировал китайский телеканал CGTN, Си Цзиньпин во время разговора выразил надежду на скорое начало диалога между США и КНДР и его позитивный исход.

В Пхеньяне 5 и 6 марта состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Республики Корея Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.