Съезд "Национального фронта" открывается в Лилле, чтобы дать партии новое название

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Делегаты французского оппозиционного "Национального фронта" соберутся в субботу на свой двухдневный съезд в Лилле, чтобы принять решение о смене названия партии. Другим ключевым моментом пленарных заседаний станет избрание партийного руководства.

Высший форум "Национального фронта" созван впервые после неудачи его лидера Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции весной минувшего года. Кандидату партии удалось заручиться в финале избирательного марафона поддержкой лишь трети французов, а победителем в борьбе за Елисейский дворец стал лидер движения "Республика на марше" Эмманюэль Макрон.

В поисках союзников

"Поражение не фатально, важно продолжать", - заявила журналистам сама Ле Пен в канун открытия форума в Лилле. Она по-прежнему единственный кандидат на избрание главой партии на новый срок. Ей же принадлежит идея переименования "Национального фронта".

Изменение названия призвано облегчить поиск союзников. Французские политические аналитики расходятся, однако, в прогнозах, в какой мере такой шаг позволит сторонникам "Национального фронта" вернуть утраченные позиции в политической жизни.

Без почетного председателя

В партийную историю открывающийся форум рискует войти как "съезд пустующих кресел". Так, в зале не будет бывшего первого вице-председателя Флориана Филиппо. Он считался до недавнего времени главным идеологом партии и правой рукой Марин Ле Пен, а теперь создал собственное политическое движение "Патриоты". К такому решению его побудило поражение партии на президентских выборах, которое он связал с "отказом "Национального фронта" от требования о выходе Франции из Евросоюза и возвращении к национальной валюте".

Не собирается участвовать в партийном конгрессе и Марион Марешаль - Ле Пен. Племянница главы партии получила большинство голосов на предыдущих выборах центрального комитета "Национального фронта" и его политбюро. Она по-прежнему популярна, и не только среди однопартийцев. В минувшем месяце она была одним из ключевых ораторов на собрании консервативного клуба в Вашингтоне, но в Лилль не приедет.

Впервые съезд "Национального фронта" пройдет без участия его основателя Жан-Мари Ле Пена. По настоянию Марин Ле Пен ее отец был исключен из рядов партии за некорректные высказывания. Но тем не менее Ле Пен-старший сохраняет свое влияние на настроения в партии. Первый том его мемуаров "Сын нации", согласно данным, опубликованным в пятницу, вошел сейчас в 10-ку новых бестселлеров во Франции, весь тираж книги - 100 тыс. экземпляров - уже распродан.

Жан-Мари Ле Пен бессменно возглавлял "Национальный фронт" (изначально он назывался "Национальный фронт за французское единство") с момента его основания в октябре 1972 года, пока семь лет назад не уступил партию дочери, согласившись на роль почетного председателя.

Глазами социологов

После смены лидера "Национальный фронт" старался собрать под свои знамена всех, кто страдает от политики глобализации. Согласно социологическим исследованиям, Марин Ле Пен пользуется поддержкой 25% рабочих, 27% безработных, 38% единоличных предпринимателей.

Социолог Кристоф Гийу объяснял успех партии в последние годы растущим брожением провинциальных городов и сельских агломераций, где сосредоточен основной электорат партии: рабочие, служащие, мелкие предприниматели, пенсионеры. "Национальному фронту", однако, так и не удалось преодолеть верхний предел ее популярности - чуть более 30% электората. А для прихода к власти и этого недостаточно.

Триумфатором прошлогодних выборов (сначала президентских, а затем парламентских) оказался в результате не "Национальный фронт" с Ле Пен, а лидер надпартийного движения "Республика на марше" Эмманюэль Макрон. Став президентом, он добился затем большинства в Национальном собрании для своей партии.

Теперь Ле Пен намерена предпринять попытку укрепить ряды сторонников, решив непростую задачу. Название, которое она предложит съезду, отмечает газета L'Opinion, должно одновременно привлечь новых избирателей и не отпугнуть традиционный электорат.