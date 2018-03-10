СМИ: курдские бойцы уничтожили в ходе обороны Африна 313 боевиков и турецких солдат

ТАСС, 10 марта. Бойцы курдских отрядов отразили в пятницу атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкой бронетехникой и артиллерией, в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо). Как сообщило агентство ANF, отряды "Сил народной самообороны" (СНС) вывели из строя несколько единиц бронетехники противника.

По его данным, формирования ССА и турецкие войска, наступавшие на позиции курдских ополченцев, потеряли за истекшие сутки 313 человек убитыми, в том числе нескольких полевых командиров и офицеров.

Оборона административного центра курдского региона к западу от Алеппо продолжается 49 дней. На стороне курдов сражаются отряды народного ополчения, направленные в Африн из Алеппо в конце февраля.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что штурм Африна может начаться в любой момент: турецкие войска окружили город, установив контроль над районами Раджо и Джиндерес. По его словам, с начала проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии (с 20 января) турецкие войска и подконтрольные им формирования ликвидировали 3 тыс. 171 "террориста". К ним в Анкаре причисляют бойцов СНС, которые составляют костяк коалиции "Сил демократической Сирии".