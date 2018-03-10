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Военнослужащего Нацгвардии США приговорили к тюрьме за угрозы в адрес вице-президента

Международная панорама
10 марта, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

После шестимесячного заключения Уильяму Данбару предстоит еще полгода находиться под домашним арестом, а также пройти курс психологического лечения

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НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Военнослужащий Национальной гвардии в штате Пенсильвания, распространявший угрозы в адрес вице-президента США Майкла Пенса, приговорен в пятницу к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 23-летний Уильям Данбар, проживающий в городе Берлин на юге штата, признался в том, что распространял угрозы террористического характера в адрес второго по значимости должностного лица в администрации США. После выхода из тюрьмы Данбару предстоит еще полгода находиться под домашним арестом, а также пройти курс психологического лечения.

Согласно информации правоохранительных органов, Данбар, находясь на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун, в сентябре прошлого года заявил: "Если кто-то заплатит мне достаточно денег, я убью вице-президента". Его сослуживцы сообщили об этом командованию, после чего военнослужащий был арестован. По их словам, Данбар произносил данные угрозы как минимум дважды.

Пенс в сентябре посещал Пенсильванию, где в городе Шенксвилл принял участие в церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Шенксвилл расположен в соседнем округе с Джонстауном.

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