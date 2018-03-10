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В Лондоне пройдет новое заседание правительственного комитета по делу экс-полковника ГРУ

Международная панорама
10 марта, 2:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, марта. /ТАСС

Первое заседание прошло 7 марта

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© REUTERS/Toby Melville

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд проведет в субботу заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA для обсуждения хода расследования инцидента с экс-полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По данным Скотленд-Ярда, они были отравлены 4 марта в английском Солсбери. Об этом сообщило в пятницу агентство Press Association.

Как ожидается, министр будет проинформирована о последних выводах следствия, которое набирает обороты в историческом городе, расположенном в 140 км к юго-западу от Лондона. Это заседание станет уже вторым по данной теме. Первое состоялось 7 марта.

Следствие и военные

Следственные мероприятия сейчас ведутся в доме Скрипаля. По данным СМИ, это вызвано тем, что, согласно одной из версий, экс-полковник и его дочь могли отравиться в собственном доме.

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Что известно о Сергее Скрипале

Одновременно полицейские установили тент над могилами сына и жены Сергея Скрипаля. На видеоматериалах, распространенных местными телеканалами, запечатлено, как одетые в костюмы радиационной и химической защиты специалисты берут пробы с места захоронения. Таблоиды поспешили сообщить, что идет процедура эксгумации, однако эта версия позже была опровергнута.

Параллельно в пятницу стало известно, что около 180 британских военнослужащих были задействованы в оказании помощи правоохранительным органам. К расследованию подключены военнослужащие морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Как проинформировал Скотленд-Ярд, помощь военных понадобилась для того, чтобы убрать с места происшествия автомобили и посторонние предметы", включая машины скорой помощи. Существуют опасения, что на данные объекты могло попасть неизвестное вещество, которым, согласно следствию, отравились Скрипаль и его дочь.

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