Трамп считает важным для всего мира заключение сделки с КНДР

ТАСС, 10 марта. Президент США Дональд Трамп считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Об этом он написал в пятницу в своем Twitter.

"Сделка с КНДР находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира. Сроки и место должны быть определены", - заявил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что глава США уже на протяжении определенного времени готовится к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, получая информацию от своих советников и разведывательного сообщества. При этом в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.