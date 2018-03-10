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Reuters: Тиллерсон отменил запланированные мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

Международная панорама
10 марта, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Госсекретарь США в среду начал турне по африканским государствам

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ТАСС, 10 марта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Кении, отказался от участия в запланированных на субботу мероприятиях из-за плохого самочувствия. Об этом сообщило агентство Reutrers со ссылкой на Госдепартамент.

"Госсекретарь неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами, <...> среди которых КНДР, и отменил все мероприятия на субботу", - приводит агентство слова заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Тиллерсон в среду начал турне по африканским государствам, которое стало для него первым визитом в регион на этом посту. С 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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Тиллерсон, Рекс
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