Reuters: Тиллерсон отменил запланированные мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

ТАСС, 10 марта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Кении, отказался от участия в запланированных на субботу мероприятиях из-за плохого самочувствия. Об этом сообщило агентство Reutrers со ссылкой на Госдепартамент.

"Госсекретарь неважно себя чувствует после нескольких дней работы над серьезными темами, <...> среди которых КНДР, и отменил все мероприятия на субботу", - приводит агентство слова заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Тиллерсон в среду начал турне по африканским государствам, которое стало для него первым визитом в регион на этом посту. С 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.