Канада может увеличить свою военную группировку в Ираке

ОТТАВА, 10 марта. /Корр.ТАСС Даниил Студнев/. Канада готова и способна увеличить свой вклад в борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом в пятницу телеканалу CBC заявил руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел после встречи в Оттаве с канадским высшим военным командованием.

"[У Оттавы] есть возможности сделать больше в Ираке, в частности, в деле обучения иракских военных, - сказал он. - Обсуждая это с генералом Вэнсом (начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс - прим.ТАСС), [я понял], что Канада готова взять на себя больше обязательств в этой области". Павел добавил, что канадские военные не первый год находятся в Ираке, поэтому именно Канада "сейчас на радаре" НАТО, как страна, способная увеличить свой вклад в кампанию по борьбе с ИГ. Подробностей генерал не привел, но сообщил, что этот вопрос поднимался на недавнем саммите глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Канада присоединилась к борьбе с ИГ в 2014 году. В феврале 2016 года по решению канадского премьер-министра Джастина Трюдо ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков группировки ИГ в Сирии и Ираке. Все шесть истребителей СF-18 вернулись домой.

В то же время разведывательные и транспортные самолеты CP-140 Aurora и Airbus СС-150 Polaris остались на канадской авиабазе в Кувейте для оказания содействия авиации союзников. Кроме того, тогда Канада увеличила число военных инструкторов в Ираке с 69 до 230 человек, которые занимаются на севере страны обучением курдского ополчения.

В 2016 году Канада расширила свой вклад в борьбе с ИГ в рамках международной коалиции, направив в эту страну три многоцелевых вертолета CH-146 Griffon, организовав универсальный центр по обработке разведывательных данных и развернув полевой госпиталь на севере Ирака. Общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке оценивается примерно в 830 человек.

В июне прошлого года Оттава продлила военную миссию страны в Ираке до 31 марта 2019 года.