Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: атаковавшие серверы в ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине

Международная панорама
10 марта, 11:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, марта. /ТАСС

По информации издания, всего в распоряжение киберпреступников попали шесть документов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Хакеры, осуществившие в 2017 году кибератаку на правительственную сеть ФРГ, в числе прочих похитили один протокол переговоров между Европейским союзом и Великобританией по Brexit. Об этом сообщил в субботу немецкий еженедельник Der Spiegel.

Кроме того, по сведениям журнала, киберпреступники скачали данные о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией. Однако к тому моменту немецкая сторона уже была в курсе хакерской активности и осознанно не блокировала доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений. Других подробностей на этот счет не приводится.

Смотрите также

Песков: ФРГ не ставила вопрос о якобы причастности РФ к хакерским атакам на ее учреждения

В ФРГ расследуют предполагаемую кибератаку на информационную сеть правительства

FAZ: зафиксированная в ФРГ кибератака была направлена против МИД Германии

Всего было похищено шесть документов, пишет Der Spiegel.

В конце февраля стало известно, что атака была совершена в 2017 году. Как сообщалось, киберпреступники смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и Минобороны ФРГ.

В 2017 году в ФРГ прошли парламентские выборы, и германские власти неоднократно предупреждали о том, что иностранные хакеры попытаются повлиять на их исход. Однако ни одно из силовых ведомств не предоставило никаких доказательств в поддержку такого предположения. Впоследствии МВД ФРГ признавало, что правоохранительные органы не зафиксировали попыток хакеров повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами в Бундестаг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit Кризис на Украине
Страны
Украина Германия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии
3
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
4
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Число пострадавших при взрыве газа в Краснодаре возросло до семи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама