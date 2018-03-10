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Вице-премьер Украины: обсуждение выборов в Донбассе невозможно для украинского общества

Международная панорама
10 марта, 12:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 10, марта. /ТАСС

Иванна Климпуш-Цинцадзе не затронула тему причин отсутствия прогресса в стабилизации военной ситуации в регионе

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БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Даже обсуждение выборов в Донбассе сейчас невозможно для украинского общества, пока в регионе не достигнуто полноценное прекращение огня. Об этом заявила в субботу вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на ежегодной сессии Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла.

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"Даже обсуждение проведения выборов на этой территории невозможно для украинского общества, пока там не достигнуто полноценное прекращение огня с отводом тяжелых вооружений", - заявила она, отвечая на вопрос, почему правительство Украины не выполняет свою часть минских соглашений.

Она предпочла не затрагивать тему причин отсутствия прогресса в стабилизации военной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

На встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 2 марта участники переговоров достигли договоренности о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта 2018 года по киевскому времени, то есть с 01:00 по донецкому времени. Однако провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики периодически фиксируют нарушения со стороны киевских силовиков.

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