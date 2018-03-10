Редактор NYT назвал Порошенко "на 30% президентом и на 70% олигархом"

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко является президентом только на 30%, а на 70% - он олигарх. Такую оценку украинскому лидеру дал глава дипломатической редакции газеты The New York Times Стивен Ирланджер, выступая модератором сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией.

"По моему мнению, президент - на 30% президент и на 70% олигарх", - заявил он в рамках обсуждения проблемы коррупции на Украине. Его немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Президент какой страны?" - уточнила она. "Украины", - последовал ответ.

"Украина не коррумпирована", - заявила на это Климпуш-Цинцадзе.