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Редактор NYT назвал Порошенко "на 30% президентом и на 70% олигархом"

Международная панорама
10 марта, 12:53 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 10, марта. /ТАСС

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе сессии Брюссельского форума ответила на эти слова заявлением, что Киев не коррумпирован

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БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко является президентом только на 30%, а на 70% - он олигарх. Такую оценку украинскому лидеру дал глава дипломатической редакции газеты The New York Times Стивен Ирланджер, выступая модератором сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией.

"По моему мнению, президент - на 30% президент и на 70% олигарх", - заявил он в рамках обсуждения проблемы коррупции на Украине. Его немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Президент какой страны?" - уточнила она. "Украины", - последовал ответ.

"Украина не коррумпирована", - заявила на это Климпуш-Цинцадзе.

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