Участники Брюссельского форума считают, что Украина безнадежно коррумпирована

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Украина безнадежно коррумпирована, к такому заключению пришло большинство участников Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла. В рамках сессии, посвященной отношениям Запада с Грузией и Украиной, был проведен электронный опрос, где нужно было выбрать один из трех ответов: 1 - безнадежно коррумпирована, 2 - терпимо коррумпирована, 3 - незаслуженно обвинена в коррупции.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

Согласно результатам опроса, которые были кратко показаны на экране в ходе сессии, 47,2% участников форума ответили, что Украина коррумпирована безнадежно. За "терпимую коррупцию" выступили 25%, остальные 27,8% сочли, что коррупции в этой стране нет, и все обвинения в адрес Киева ложны.

В силу необъясненных технических причин результаты опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены вслух модератором сессии. Однако они зафиксированы в видеоматериалах по итогам форума.

В сессии принимали участие специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прямо в ходе опроса о коррупции на Украине президент Маргвелашвили произнес длинную речь об опасности российской пропаганды, очерняющей образы Киева и Тбилиси.