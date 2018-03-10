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Участники Брюссельского форума считают, что Украина безнадежно коррумпирована

Международная панорама
10 марта, 13:10 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 10, марта. /ТАСС

Только 27,8% опрошенных проголосовали за то, что в этой стране нет коррупции

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БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Украина безнадежно коррумпирована, к такому заключению пришло большинство участников Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла. В рамках сессии, посвященной отношениям Запада с Грузией и Украиной, был проведен электронный опрос, где нужно было выбрать один из трех ответов: 1 - безнадежно коррумпирована, 2 - терпимо коррумпирована, 3 - незаслуженно обвинена в коррупции.

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Согласно результатам опроса, которые были кратко показаны на экране в ходе сессии, 47,2% участников форума ответили, что Украина коррумпирована безнадежно. За "терпимую коррупцию" выступили 25%, остальные 27,8% сочли, что коррупции в этой стране нет, и все обвинения в адрес Киева ложны.

В силу необъясненных технических причин результаты опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены вслух модератором сессии. Однако они зафиксированы в видеоматериалах по итогам форума.

В сессии принимали участие специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прямо в ходе опроса о коррупции на Украине президент Маргвелашвили произнес длинную речь об опасности российской пропаганды, очерняющей образы Киева и Тбилиси.

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