СМИ: береговая охрана Ливии спасла более 100 нелегальных мигрантов

ТАСС, 10 марта. Отряды ливийской береговой охраны спасли более сотни мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю добраться до побережья Европы. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Al-Youm Al-Sabia.

Как указал официальный представитель подразделений береговой охраны Ливии Айюб Касем, "группа нелегальных мигрантов намеревалась на резиновой лодке переправиться с ливийского побережья в Европу". Однако, по его словам, на перевозившем людей судне вышел из строя мотор и оно легло в дрейф в 16 морских милях от берега близ города Эз-Завия, расположенного на северо-западе страны.

В общей сложности с лодки было снято 125 человек. Подавляющее большинство из них - граждане африканских государств, среди спасенных оказались и два представителя Бангладеш. Все мигранты доставлены в специальный центр при базе ВМС Ливии близ Триполи. Касем уточнил, что им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся порядка 700 тыс. мигрантов.

По данным Международной организация по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тысяч, выбравших этот маршрут, погибли в пути.