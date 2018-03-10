Свыше трех тысяч человек вышли на шествие против перевода на госязык русских школ в Латвии

РИГА, 10 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Несколько тысяч человек собрались в субботу около здания посольства Франции в латвийской столице, чтобы принять участие в шествии против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Колонна манифестантов направилась мимо здания посольства Германии к представительству Еврокомиссии в Риге, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"По нашей оценке, в шествии принимают участие более трех тысяч человек. Мероприятие проводится под лозунгами "Это наша весна!", "Это наш марш!". Мы пришли с барабанами, чтобы попытаться достучаться до небес, ведь европейские власти для латвийских властей все равно, что небо и земля. У Латвии тотальная финансовая зависимость от Евросоюза", - сказал ТАСС депутат Европарламента от республики и сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

В руках у участников протестной акции плакаты с надписями "Это не реформа, это репрессии", "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем", "Украина. Brexit. Каталония. Европа, хочешь получить еще одну проблему?", "За родной язык. За русские школы. За наших детей", "Нет ассимиляции", "Европа! Проблем не хватает?", "Стоп этнической дискриминации".

"В Европе очень мало знают о том, что происходит в таких маленьких странах, как Латвия. В Брюсселе все время речь идет про Brexit, про Ангелу Меркель, про Эмманюэля Макрона, про все эти внутренние взаимоотношения, но о наших проблемах знают мало. Поэтому мы очень надеемся, что картинка с нашего сегодняшнего шествия попадет в европейские СМИ и что будет уже информационно подготовленная почва для того, чтобы мы могли дальше рассказывать Европе о нашем намерении защитить свое право на образование на родном языке", - отметил Митрофанов.

Попытки ликвидации русских школ

Сейм (парламент) Латвии ранее в двух чтениях из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября 2019 года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.