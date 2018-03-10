Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества оборонных ведомств

ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Леван Изория и глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов подписали в Баку План сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Грузии.

"В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества, после прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой и был подписан План сотрудничества на 2018 год, - отметила пресс-служба. - Было обращено внимание на важность сотрудничества двух стран в сфере обороны в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Турция".

По данным пресс-службы, на конец марта намечено подписание меморандума о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.

В рамках визита в Баку Изория также провел встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. "На всех встречах в Баку было указано на важность расширения стратегического партнерства Грузии и Азербайджана", - сказано в сообщении.

Сотрудничество трех стран

Формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции был создан в августе 2014 года - тогда в городе Нахичевань (Азербайджан) состоялась первая трехсторонняя встреча министров обороны трех стран. С тех пор подобные встречи проходят ежегодно.

Последняя встреча состоялась 23 мая 2017 года в Батуми. По ее итогам было подписано совместное заявление, в котором отмечалось, что "три страны продолжат сотрудничество на региональном и международном уровне в направлении обеспечения мира и стабильности, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность государств в их международно признанных границах".