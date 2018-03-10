Минобороны Японии: денуклеаризация КНДР может потребовать ощутимого давления на Пхеньян

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Давление на КНДР необходимо усиливать до тех пор, пока она не предпримет реальные шаги, направленные на отказ от развития собственной ядерной программы. Такое мнение выразил в субботу министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"До тех пор, пока не начнется серьезный диалог [с КНДР] на предварительных условиях ее денуклеаризации, необходимо различными методами усиливать давление до максимально возможного предела", - сказал он.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь проинформировала, что глава американской администрации примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". При этом в пятницу она сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.