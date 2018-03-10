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Минобороны Японии: денуклеаризация КНДР может потребовать ощутимого давления на Пхеньян

Международная панорама
10 марта, 15:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, марта. /ТАСС

В четверг стало известно, что Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

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ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Давление на КНДР необходимо усиливать до тех пор, пока она не предпримет реальные шаги, направленные на отказ от развития собственной ядерной программы. Такое мнение выразил в субботу министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

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"До тех пор, пока не начнется серьезный диалог [с КНДР] на предварительных условиях ее денуклеаризации, необходимо различными методами усиливать давление до максимально возможного предела", - сказал он.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь проинформировала, что глава американской администрации примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". При этом в пятницу она сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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