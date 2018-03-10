Защитники русских школ Латвии готовят новые акции протеста против реформы образования

РИГА, 10 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Празднование 100-летия провозглашения независимости Латвии, которое широко отмечается весь текущий год, будет сопровождаться массовыми акциями протеста против намерения властей перевести обучение в школах национальных меньшинств на латышский язык. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу депутат Европарламента от республики и сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

"Сегодня на наше шествие вышли 5 тыс. человек, но это только начало. Наша цель - собрать на улицах Риги 100 тыс. человек. Власти хотят тотального праздника в этом году по случаю празднования 100-летия провозглашения независимости Латвии, а мы им устроим тотальный протест. Будет не юбилей, а бесконечные шествия и митинги, пока власти Латвии не пойдут на переговоры, пока не будет проведена красная линия в отношении прав местного русскоязычного населения, через которую государство не будет переступать", - отметил он.

По его словам, следующая акция Штаба защиты русских школ состоится 31 марта. "Это будет общелатвийское родительское собрание в одной из рижских гостиниц, в котором примут участие около тысячи человек. Мы приглашаем родителей всех детей, которые учатся, чтобы всем вместе обсудить реформу и что с ней делать. Родители должны четко понимать, что это за реформа, к чему она приведет и какие могут быть ей альтернативы и решения, чтобы спасти ситуацию или хотя бы немного смягчить ее", - сказал Митрофанов.

Лидер РСЛ и бывший европарламентарий Татьяна Жданок со своей стороны подчеркнула, что борьба за русские школы Латвии продолжится и на европейском уровне. "Мы намерены обратиться к Еврокомиссии и к еврокомиссару по культуре и образованию, отправим своих представителей на слушания интергруппы Европарламента, где в апреле будет рассматриваться ситуация в Латвии. На следующей неделе также состоится встреча представителей Штаба защиты русских школ с представителями посольства США в Латвии. Так что мы работаем по всем направлениям", - указала она в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Следующий пикет в защиту русских школ Латвии, по ее словам, состоится 22 марта около здания посольства США в Риге и будет приурочен к рассмотрению реформы образования в третьем, окончательном, чтении в Сейме (парламенте). "Этим пикетом мы фактически продолжим нашу акцию обращения к международному сообществу. У здания Сейма мы уже митинговали, но на нас власти Латвии, к сожалению, не обратили никакого внимания", - отметила Жданок.

Попытки ликвидации русских школ

Парламент Латвии ранее в двух чтениях из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.