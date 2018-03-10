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Госсекретарь США обсудил с президентом Кении борьбу с терроризмом и региональные вопросы

Международная панорама
10 марта, 18:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, марта. /ТАСС

Тиллерсон и Кениата затронули вопрос разгрома террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали

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ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего турне по странам Африки в пятницу провел встречу в столице Кении - Найроби - с президентом страны Ухуру Кениатой, на которой затронул в том числе тему борьбы с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Как отмечается, Тиллерсон приветствовал недавнее совместное заявление Кениаты и лидера оппозиции Раилы Одинги и назвал это "позитивным шагом в направлении урегулирования этнических и политических разногласий в Кении". "Тиллерсон и Кениата также обсудили общую цель разгрома террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, укрепление миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и необходимость проведения жизнеспособного политического процесса в Южном Судане", - добавила Науэрт.

Тиллерсон в среду начал турне по африканским государствам, которое стало для него первым визитом в регион на этом посту. С 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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Персоны
Кениата, Ухуру Тиллерсон, Рекс
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Чад США Кения Сомали Джибути Нигерия Эфиопия Южный Судан
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