Госсекретарь США обсудил с президентом Кении борьбу с терроризмом и региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего турне по странам Африки в пятницу провел встречу в столице Кении - Найроби - с президентом страны Ухуру Кениатой, на которой затронул в том числе тему борьбы с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Как отмечается, Тиллерсон приветствовал недавнее совместное заявление Кениаты и лидера оппозиции Раилы Одинги и назвал это "позитивным шагом в направлении урегулирования этнических и политических разногласий в Кении". "Тиллерсон и Кениата также обсудили общую цель разгрома террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, укрепление миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и необходимость проведения жизнеспособного политического процесса в Южном Судане", - добавила Науэрт.

Тиллерсон в среду начал турне по африканским государствам, которое стало для него первым визитом в регион на этом посту. С 6 по 13 марта он должен посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые Тиллерсон планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.