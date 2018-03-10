Трамп рассказал в разговоре с Си Цзиньпином о своей предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и я подробно обсудили встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Председатель Си Цзиньпин заявил мне, что он ценит, что США работает над дипломатическим урегулированием проблемы вместо того, чтобы прибегать к опасным альтернативам. Китай продолжает помогать!" - заявил Трамп.

Chinese President XI XINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 March 2018

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном "находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира". Как отметил американский президент, сроки и место заключения этого договора "еще предстоит определить".