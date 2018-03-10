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Трамп рассказал в разговоре с Си Цзиньпином о своей предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Международная панорама
10 марта, 18:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, марта. /ТАСС

По словам президента США, председатель КНР заявил, что ценит работу Вашингтона "над дипломатическим урегулированием проблемы вместо того, чтобы прибегать к опасным альтернативам"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и я подробно обсудили встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Председатель Си Цзиньпин заявил мне, что он ценит, что США работает над дипломатическим урегулированием проблемы вместо того, чтобы прибегать к опасным альтернативам. Китай продолжает помогать!" - заявил Трамп.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном "находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира". Как отметил американский президент, сроки и место заключения этого договора "еще предстоит определить".

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Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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